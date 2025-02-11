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Угроза из Эгейского моря: Турция готовится к землетрясениям и цунами

Турция начала готовиться к возможным землетрясениям и цунами из-за сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море. Об этом сообщило Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

По данным AFAD, зафиксировано уже 761 землетрясение магнитудой более 3 баллов. Эпицентры находятся всего в 25 км от Санторини, а глубина толчков достигает 25 км.

Также существует вероятность вулканической активности, что делает ситуацию ещё более опасной. AFAD уже развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла, чтобы предупредить жителей о возможной угрозе.

Ранее стало известно, что 30-метровая волна и разрушительное землетрясение могут накрыть США. Угроза исходит от 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией, который разделён на четыре сегмента. Под угрозой находятся территории от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.