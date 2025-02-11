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Автобусы и троллейбусы изменят маршрут 15 февраля в Хабаровске

В Хабаровске временно изменят схемы движения общественного транспорта в связи с шествием ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

15 февраля в Хабаровске пройдет шествие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

В связи с этим, с 12:00 до 12:45 будут временно изменены маршруты автобусов и троллейбусов, а также приостановлено движение всех видов транспорта по улице Тургенева.

Троллейбусы маршрутов № 1 и № 4 в направлении центра города будут следовать до улицы Московской.

Автобусы:

Маршруты № 1 Л, 29К будут двигаться с улицы Ленина через улицы Запарина и Муравьева-Амурского на улицу Комсомольскую и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 1С будет следовать с улицы Комсомольской по Муравьева-Амурского и Калинина на улицу Ленина.

Маршруты № 14, 19, 82 будут двигаться с улицы Муравьева-Амурского по Комсомольской на Амурский бульвар, улицу Калинина, с поворотом на Муравьева-Амурского.

Маршрут № 29П будет двигаться с Амурского бульвара через Калинина и Муравьева-Амурского на улицу Ленина.

Маршрут № 33 будет следовать с Уссурийского бульвара через Калинина на улицу Ленина.

Маршрут № 34 будет следовать с Муравьева-Амурского через Калинина на Ленина, а в обратном направлении — с улицы Ленина по Запарина на Муравьева-Амурского.

Маршрут № 52 будет двигаться с улицы Ленина по Запарина и Муравьева-Амурского.

Маршрут № 56 будет следовать с Муравьева-Амурского через Калинина на улицу Ленина.

Маршрут № 83 будет двигаться по Запарина с улицы Ленина на Муравьева-Амурского.

Маршрут № 83П будет следовать с Муравьева-Амурского через Калинина на Ленина.

Движение транспорта в районе мероприятия будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС. Жителей и гостей города просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении.