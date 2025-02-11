Во Владивостоке светофор на перекрестке не работает второй день

С довольно неприятной ситуацией столкнулись в минувшие сутки жители и гости приморской столицы. На перекрестке улиц Семеновская и Океанский проспект в районе «Изумруда» перестал работать светофор. 11 февраля бригада ЦОДД продолжила ремонт, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как сообщили в ЦОДД, ранее на этом участке загорелась проводка городского освещения, из-за пожара повредились кабельные управляющая и питающая линии светофора, что и стало причиной его отключения. Стоит отметить, что водителей предупреждали о случившемся. Произошедшее осложнило движение не только для автомобилистов, но и пешеходам, которым приходилось либо перебегать дорогу, ожидая, когда утихнет поток машин, либо искать более безопасные пути.
«Вчера завершились работы по замене проводов освещения. Сегодня специалисты проведут замену поврежденных линий для восстановления подключения светофора», — сообщили в ЦОДД.