Во Владивостоке светофор на перекрестке не работает второй день

Как сообщили в ЦОДД, ранее на этом участке загорелась проводка городского освещения, из-за пожара повредились кабельные управляющая и питающая линии светофора, что и стало причиной его отключения. Стоит отметить, что водителей предупреждали о случившемся. Произошедшее осложнило движение не только для автомобилистов, но и пешеходам, которым приходилось либо перебегать дорогу, ожидая, когда утихнет поток машин, либо искать более безопасные пути.