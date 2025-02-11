В Новосибирске разработали защитные покрытия для высоковольтной аппаратуры

Результаты исследований легли в основу технологических рекомендаций по выбору составов порошковых смесей, применяемых для напыления, и режимов получения покрытий на медных подложках. Их передали в компании, занимающиеся производством высоковольтного оборудования и нанесением функциональных покрытий различного назначения. В дальнейшем планируется оценить влияние дополнительной термической обработки композиционных покрытий на их структуру, электропроводность и стойкость к дуговой эрозии.