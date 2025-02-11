В Новосибирске разработали защитные покрытия для высоковольтной аппаратуры

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ выявили параметры детонационного напыления, обеспечивающие получение покрытий системы медь-хром — наиболее часто она используется при изготовлении высоковольтной аппаратуры. Покрытия созданы на основании новой методики, разработанной учеными, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На основании проведенных исследований разработаны композиционные покрытия системы медь-хром, обладающие комплексом свойств, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалам для изготовления электрических контактов высоковольтной аппаратуры», — цитирует пресс-служба сотрудника НГТУ Полину Рябинкину.
Принцип действия детонационного напыления основан на нагреве, разгоне частиц напыляемого материала за счет энергии детонации газовой смеси (ацетилен-кислород), и последующем их переносе на подложку (деталь).
Результаты исследований легли в основу технологических рекомендаций по выбору составов порошковых смесей, применяемых для напыления, и режимов получения покрытий на медных подложках. Их передали в компании, занимающиеся производством высоковольтного оборудования и нанесением функциональных покрытий различного назначения. В дальнейшем планируется оценить влияние дополнительной термической обработки композиционных покрытий на их структуру, электропроводность и стойкость к дуговой эрозии.
Материалы системы медь-хром наиболее часто используются при изготовлении контактов вакуумных выключателей среднего и высокого напряжения. Срок эксплуатации электрических контактов определяется главным образом структурой и свойствами их поверхностных слоев. Поэтому важно создание защитных покрытий, обладающих необходимым комплексом свойств.