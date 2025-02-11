Во Владивостоке временно закроют движение на железнодорожном переезде «Татарский»

Движение на железнодорожном переезде «Татарский» во Владивостоке будет временно ограничено. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе ДВЖД.
В связи с плановыми ремонтными работами на переезде в районе улицы Станционная, 11, ст. Вторая речка с 23 часов 14 февраля до 6 часов 15 февраля движение автотранспорта через переезд будет полностью закрыто.
Для спецтранспорта оперативных и аварийных служб при необходимости будет организован технологический проезд.
Дальневосточная железная дорога просит водителей учесть данную информацию при планировании поездок в указанные часы и отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.