Маск и инвесторы предложили Альтману $97,4 млрд за контроль над OpenAI

Согласно информации газеты, это предложение касается некоммерческой организации, управляющей стартапом в сфере искусственного интеллекта. Адвокат Маска, Марк Тоберофф, сообщил, что предложение поступило 10 февраля.
«Пришло время для OpenAI вернуться к ориентации на открытый исходный код и безопасности, которую она имела раньше», — передал Тоберофф слова Маска.
Тем не менее, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение.
«Нет, спасибо, но мы купим twitter (нынешний X. — Прим. Life.ru) за $9,74 миллиарда, если вы хотите», — ответил Альтман.
Ранее Маск заявил, что не собирается приобретать социальную сеть TikTok. Он добавил, что предпочитает создавать новые компании, а не покупать уже имеющиеся.