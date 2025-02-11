Суд наказал жителя Владивостока за фиктивную регистрацию 25 мигрантов

Суд установил, что с 7 сентября по 7 ноября 2023 года подсудимый незаконно регистрировал по разным адресам во Владивостоке граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Всего было зарегистрировано 25 человек. Осуждённый не являлся принимающей стороной, но оформлял фиктивные документы о постановке на учёт по месту пребывания.