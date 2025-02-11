Суд наказал жителя Владивостока за фиктивную регистрацию 25 мигрантов

В Приморье вынесен приговор по многоэпизодному уголовному делу о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Ленинский районный суд Владивостока признал виновным гражданина России и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Об этом написал Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края».
Суд установил, что с 7 сентября по 7 ноября 2023 года подсудимый незаконно регистрировал по разным адресам во Владивостоке граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Всего было зарегистрировано 25 человек. Осуждённый не являлся принимающей стороной, но оформлял фиктивные документы о постановке на учёт по месту пребывания.
Эти действия лишили отдел по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку и другие контролирующие органы возможности отслеживать в отношении этих людей соблюдение миграционного законодательства и перемещения иностранных граждан на территории России.