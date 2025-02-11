МВД: более 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

Заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил aif.ru, что в схемы по обналичиванию похищенных денежных средств вовлечено более двух миллионов человек. Среди них — участники мошеннических колл-центров за рубежом и их сообщники.
По словам Филиппова, значительную часть преступников составляют так называемые «дропы», которые предоставляют данные своих банковских карт третьим лицам. Организаторы схем, находящиеся за границей, управляют их действиями. Чтобы избежать ответственности, мошенники нацелены на жертв в других странах, а не в своем регионе проживания — это, как отметил представитель МВД, является общемировой тенденцией.
Он также подчеркнул, что в условиях текущей геополитической обстановки задержание зарубежных преступников стало сложнее, поскольку многие западные государства прекратили сотрудничество с Россией по вопросам правоохранительной деятельности.
Ранее в МВД сообщили, что в 2022 году мошеннические колл-центры обманули 344 тысяч россиян, среди которых 23,9% составили пенсионеры.