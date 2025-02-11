Красноярские студенты учатся готовить изысканные блюда сибирской кухни

В мероприятии приняли участие 10 студентов с разных курсов техникума по специальности «повар». Студенты научились готовить енисейскую уху из трех видов рыб и кулебяку с муксуном. В этом им помог су-шеф красноярского ресторана «Урарту» Олега Кононенко, отмечает пресс-служба краевого минобразования.
Под руководством специалистов ребята не только научились готовить изысканные блюда сибирской кухни, но и развили творческий подход к процессу приготовления.
«В течение двух часов студенты готовили блюдо “Уха Енисейская из трех видов рыб” при подаче с “Кулебякой с муксуном, томленым луком и опятами”. На уроке ребята провели исследование новых кулинарных тенденций региональной кухни с использованием местных продуктов. Студенты изучили современные техники приготовления пищи и улучшили навыки кулинарного искусства», — рассказала директор техникума Оксана Юдина.