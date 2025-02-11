Красноярские студенты учатся готовить изысканные блюда сибирской кухни

В мероприятии приняли участие 10 студентов с разных курсов техникума по специальности «повар». Студенты научились готовить енисейскую уху из трех видов рыб и кулебяку с муксуном. В этом им помог су-шеф красноярского ресторана «Урарту» Олега Кононенко, отмечает пресс-служба краевого минобразования.