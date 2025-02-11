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Красноярские студенты учатся готовить изысканные блюда сибирской кухни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности в рамках интенсива «Мастер региональной кухни России. Этап II» при поддержке «Росмолодежь. Гранты» стартовали уроки для будущих поваров.

Источник: Минобразования Красноярского края

В мероприятии приняли участие 10 студентов с разных курсов техникума по специальности «повар». Студенты научились готовить енисейскую уху из трех видов рыб и кулебяку с муксуном. В этом им помог су-шеф красноярского ресторана «Урарту» Олега Кононенко, отмечает пресс-служба краевого минобразования.

Под руководством специалистов ребята не только научились готовить изысканные блюда сибирской кухни, но и развили творческий подход к процессу приготовления.

«В течение двух часов студенты готовили блюдо “Уха Енисейская из трех видов рыб” при подаче с “Кулебякой с муксуном, томленым луком и опятами”. На уроке ребята провели исследование новых кулинарных тенденций региональной кухни с использованием местных продуктов. Студенты изучили современные техники приготовления пищи и улучшили навыки кулинарного искусства», — рассказала директор техникума Оксана Юдина.

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