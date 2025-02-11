К строительству арендного жилья в Иркутске приступят летом 2025 года

Строительство арендного дома в Иркутске начнется летом 2025 года. Здание появится около ТРЦ «Яркомолл» и будет состоять из пяти блок-секций высотой до восьми этажей. Всего предполагается построить 200 квартир с мебелью и бытовой техникой, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем тг-канале (18+), вблизи дома планируется благоустроить территорию, подземную парковку на 100 мест и отдельно ресторан. В настоящее время завершается проектирование арендного дома.
«Для нас это первый опыт, который стал результатом тесного сотрудничества мэрии с госкомпанией “ДОМ.РФ” при поддержке правительства Иркутской области. От успешности проекта во многом зависит, приживётся ли в нашем городе такой формат. Его реализация также сделает более доступной процедуру возмещения платежей за наём квартир работникам бюджетной сферы», — сообщил Руслан Болотов.
После получения положительного заключения негосударственной экспертизы заказчик АО «УКС г. Иркутска» начнет возведение дома.