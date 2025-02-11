К строительству арендного жилья в Иркутске приступят летом 2025 года

«Для нас это первый опыт, который стал результатом тесного сотрудничества мэрии с госкомпанией “ДОМ.РФ” при поддержке правительства Иркутской области. От успешности проекта во многом зависит, приживётся ли в нашем городе такой формат. Его реализация также сделает более доступной процедуру возмещения платежей за наём квартир работникам бюджетной сферы», — сообщил Руслан Болотов.