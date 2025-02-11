До +2 градусов будет во вторник на Южном Урале

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер западной четверти 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 11 февраля, у Герасима, Дмитрия, Ивана, Игнатия, Ионы, Константина, Лаврентия, Леонтия, Луки, Романа, Юлиана, Якова.
Между прочим, 11 февраля 2025 года отмечают Лаврентьев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя садиться на подушку. Дело в том, что из-за этого начнутся головные боли, бессонница, а также замучают страшные сновидения.