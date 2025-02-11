Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства

Эта механизированная собака уже участвовала в нескольких учениях спасателей, в том числе помогала им в высотных зданиях. Машина хорошо приспособлена к экстремальным условиям и, как утверждается, может успешно выполнять задачи при температурах от минус 20 до плюс 55 градусов по Цельсию. Она предназначена для движения по пересеченной местности с препятствиями со скоростью до 5 м/с и пригодна для выполнения миссий, требующих преодоления расстояний в радиусе до 10 км.