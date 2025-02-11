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Ледовый городок демонтировали в Октябрьском районе Красноярска

На очереди новогодняя ёлка.

В сквере Серебряный убрали ледовые скульптуры и горки. Такое решение специалисты приняли после осмотра объектов​. Выяснилось, что скульптуры ​потеряли целостность, появились микротрещины, а на горках образовались бугры.

В администрации города напомнили, что еще в январе вывели из эксплуатации подтаявшую скульптуру рояля, спилили высокие части ледовых стен горок.

При перепаде температур в первый месяц года фигуры сначала сильно подтаяли и затем снова замерзли. Сначала специалисты частично устранили образовавшиеся повреждения, но после последнего осмотра решили фигуры убрать. ​

В ближайшее время начнется и демонтаж новогодней ёлки в сквере.