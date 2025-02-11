Росприроднадзор нашёл превышение токсинов в 1000 раз в реке Нейма в Ленобласти

«По результатам анализа установлено, что концентрация взвешенных частиц превышает норму почти в 300 раз, нефтепродуктов более чем в 1000 раз, аммонийных ионов почти в 200 раз, а также фенолов, марганца и фосфатных ионов», — отмечается в сообщении.