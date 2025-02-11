Во Владивостоке объект культурного наследия отдадут за символическую сумму

Во Владивостоке министерство имущественных отношений Приморья объявило о предстоящих торгах по продаже здания бывшей библиотеки имени Гоголя (ныне — имени М. Горького) — первой на Дальнем Востоке публичной библиотеки. Об этом говорится на официальном ТГ-канале (18+) ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.
Объект культурного наследия регионального значения, расположенный на улице Светланской, 119, построен в 1914 году и занимает 922,4 квадратных метра. Начальная цена здания — 1 рубль, поскольку, как отмечается в сообщении ведомства, оно находится в неудовлетворительном состоянии.
Также будущий собственник получит в аренду прилегающий земельный участок (686 квадратных метров) по символической цене — 1 рубль в год. Указано, что новый владелец сможет использовать объект под ресторан, магазин, бизнес-центр, апарт-отель или салон красоты.
О том, что здание выставят на торги, стало известно в мае 2024 года. Покупатель будет обязан восстановить его в течение семи лет.
Напомним, дом на Светланской, 119 в районе нынешней остановки «Дальзавод» в 1902 году (по некоторым источникам в 1906 году) построил купец 2-й гильдии, известный и уважаемый во Владивостоке человек Василий Жариков. В 1912 году он продал добротное каменное здание городской Думе. В дом перевели городскую библиотеку имени Гоголя, переселение прошло в конце декабря 1913 года. В 1932 году библиотека стала носить имя А. М. Горького.
В 1988 году на Светланской, 119 провели капремонт, однако через некоторое время на фасаде здания стали появляться трещины. Осенью 2000 года часть отделов переехала на Некрасовскую, 59, часть оставалась в аварийном доме вплоть до 2005 года. В 2007 году исторический дом продали на аукционе. Из государственной собственности в ведение третьих лиц — ООО «Роуз» — оно ушло всего за 5,4 млн рублей. Эта сделка стала частью громкого «дела Мещерякова», фигуранты которого в 2006—2007 годах продавали и покупали объекты госнедвижимости за бесценок.
Однако оспаривать законность торгов пришлось целых 11 лет. В 2020 году в Арбитражном суде Приморского края завершился судебный процесс об истребовании здания в краевую собственность положительным для истца в лице департамента имущественных отношений исходом. После возвращения в краевую собственность объект обследовали. В 2021 году здание обнесли фальшфасадом перед проведением ВЭФ. В 2022 году его выставили на аренду сроком 27 лет со стартовой ценой всего 922,4 рубля в год. Итоги были подведены в январе 2023 года. Победителем стала компания «Аврора-Строй ДВ», учредителем которой является экс-депутат Заксобрания Приморья Юрий Корнеев. Его фирма получила дом в аренду на 27 лет с ежегодной ставкой 354,6 рублей или всего 9,5 млн рублей.
Кроме того, в сообщении Минимущества Приморья указано, что опять объявлен аукцион на несостоявшийся культурно-инновационный центр на острове Русском. Площадь объекта — 4,9 тысячи квадратных метров. Его степень готовности — 40%. Отмечается, что объект можно использовать для реализации инновационных и инвестиционных проектов, в том числе для размещения базы отдыха, ресторана.