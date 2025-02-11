До конца года в Омской области откроется распределительный центр Wildberries

До конца года в Омской области откроется логистический центр объединенной компании Wildberries и Russ. Сейчас на объекте, который возводится возле села Троицкое на Южном обходе, уже идут электромонтажные и монолитные работы.
Как сообщили «РБК Омск» в компании, строительство ведется по графику и до конца года объект будет запущен в эксплуатацию.
Ранее открытие в Омской области логистических центров Wildberries и Оzon анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Договоренности об этом были достигнуты на прошедшем в июне прошлого года Питерском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в строительство составил 7,5 млрд рублей, распредцентр даст региону около 5 000 новых рабочих мест.