Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Энгельса разбудила сирена и взрывы от работы системы ПВО

Жители Энгельса услышали взрывы и похожие на автоматные очереди звуки в ночь на 11 февраля. По данным SHOT, над городом работает система ПВО.

Источник: Life.ru

Многих разбудила сработавшая система тревоги. Предварительно, уже уничтожено несколько воздушных целей. Информации о пострадавших и последствиях на земле пока нет. До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.

Взрывы над Энгельсом от работы ПВО. Видео © Telegram / SHOT.

Последний раз украинские беспилотники атаковали Саратовскую область 24 января. Тогда их целью стало одно из нефтеперерабатывающих предприятий. Глава региона сообщал об уничтожении нескольких БПЛА.