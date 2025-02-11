Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 11 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шагольская 1 кв., 49 (подъезд 1); пр. Победы, 318 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Красивая; Добрая; Березовая; Х. Юсупова; Краснопольская площадка, 54 МКР — с 08.00 до 18.00;
— п. Градский Прииск: ч/с Шершневская — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Гражданская, 14, 14-А, 16; Отечественная, 8 — с 08.30 до 16.00.
Отключение электроэнергии:
— Луценко, 4, 6/4, 12; Харлова, 3, 20 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 43; 50-летия ВЛКСМ, 19 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Днепропетровская, 2 (подъезды 3, 4); Якорная, 4 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Новосинеглазово, ч/с: Никитинская; Андреевская; Городецкая — с 13.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— 3-я Арзамасская, 21, 23, 23-А, 25, 27, 29, 31, 33; пер. Лермонтова, 4; Бажова, 48-А — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— снижение давления на 30%: квартал улиц: Лесопарковая — Коммуны — Свердловский поспект — Воровского — Гвардейская;
— снижение давления на 50%: пр. Ленина 82, 84, 86, 87, 89, 89-А; Суворова, 6, 7, 9; Чехова, 2, 5, 7, 8, 9 — с 09:30 до 19.00.
Отключение электроэнергии:
— Кузнецова, 2, 2-А — с 08.00 до 18.00;
— п. Шершни, ч/с: Покровская, 3, 6, 7; Михайловская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14; Радужная, 2А, 3, 4, 6; Парковая, 13, 23 — с 09.00 до 20.00;
— ч/с: Клюквенная; Черноплодная — с 09.00 до 17.00;
— п. Тарасовка, ч/с, коттеджи: Абрикосовая, 1А, 12, 26; ТСЖ МКР 39-А; Земляничная, 5; Соловьиная, 9; Рассветная, 1−25, 28; Пчелиная, 3, 9, 25; Медовая, 4, 10, 18; Тюльпанная; Медовая; Татищева; Клубничная; Еловая; Вересковая, 4-Б, 18, 20, 30; Песочная, 14-Б, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 34; 35 МКР; коттеджи, Кичеджи, пер. Ореховый, 6, 8, 10; коттеджи: Медовая; Пчелиная; Песочная; Клубничная, 42 МКР — с 09.00 до 17.00 ч.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Вр вторник, 11 февраля, с 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на пересечении улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая.
Будьте внимательны и осторожны!