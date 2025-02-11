Ветерана Михаила Гаврилова из Иркутска пригласили на Парад Победы в Москву

Он был пулеметчиком, отлично стрелял, участвовал в освобождении Польши и Венгрии. У ветерана есть многочисленные медали и ордена. Радостную новость о Победе он узнал, когда был недалеко от Праги. Сейчас герой занимается спортом, общается с семьей. Его жены не стало два года назад, они прожили в браке 46 лет.