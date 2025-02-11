Ветерана Михаила Гаврилова из Иркутска пригласили на Парад Победы в Москву

Ветеран Великой Отечественной войны, десантник Михаил Гаврилов из Иркутска получил приглашение на парад в честь 80-летия Победы. Как стало известно КП-Иркутск, в этом году мужчине исполнилось 100 лет, он бодр, подтянут, ясно мыслит и любит шутить.
Родился Михаил Гаврилов в селе Беловежское, недалеко от Казани. В Иркутск перебрался вместе с семьей в 1940 году, а через три года отправился служить в армию. Сначала проходил учебу в Забайкалье в 386 запасном полку, затем вместе с товарищами уехал на Первый Украинский фронт.
Он был пулеметчиком, отлично стрелял, участвовал в освобождении Польши и Венгрии. У ветерана есть многочисленные медали и ордена. Радостную новость о Победе он узнал, когда был недалеко от Праги. Сейчас герой занимается спортом, общается с семьей. Его жены не стало два года назад, они прожили в браке 46 лет.