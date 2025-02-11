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Умерла детская писательница из Иркутска Светлана Волкова

Светлана Волкова была одним из основателей детского журнала «Сибирячок».

Источник: Reuters

9 февраля умерла детская писательница из Иркутска Светлана Волкова. Ей было 83 года. Об этом сообщает ИА «Телеинформ».

Светлана Волкова родилась в Чите. Когда ей было семь лет, семья переехала в Иркутск. Она окончила факультет филологии Иркутского государственного университета.

По информации Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, Светлана Волкова работала старшим редактором на местном телевидении, вела детскую передачу «Спокойной ночи, малыши» и писала сказки. Среди её произведений «Облачный пудель», «Василиса-кудесница и Василисина лестница», «Трамвай “Сарафановка — рынок”», «Вовкины командировки», «Дед Полешко». Также по мотивам её сказок сняли мультфильмы. С 1991 года Светлана Волкова стала одним из основателей детского журнала «Сибирячок».

В 2000 году писательница стала членом Иркутской областной писательской организации Союза писателей России, а в 2002 году была награждена почётным знаком «За достижения в культуре». Через три года была отмечена грамотой посольства Дании за участие в юбилейных конкурсах и торжествах, посвящённых 200-летию Ханса Кристиана Андерсена. Также Светлана Волкова — лауреат премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства за книги «Сказки мышонка Сухарика».