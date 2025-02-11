Умерла детская писательница из Иркутска Светлана Волкова

В 2000 году писательница стала членом Иркутской областной писательской организации Союза писателей России, а в 2002 году была награждена почётным знаком «За достижения в культуре». Через три года была отмечена грамотой посольства Дании за участие в юбилейных конкурсах и торжествах, посвящённых 200-летию Ханса Кристиана Андерсена. Также Светлана Волкова — лауреат премии губернатора Иркутской области в области культуры и искусства за книги «Сказки мышонка Сухарика».