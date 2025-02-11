«Вышла замуж назло ему»: Водонаева вспомнила отношения с погибшим на СВО женихе

По её словам, пара рассталась осенью 2016 года, а через год, «назло Антону», она вышла замуж за другого. Водонаева добавила, что незадолго до смерти Антона наградили Орденом Мужества. Она уточнила, что бойца похоронили в прошлом году, но о его гибели она узнала только сейчас.