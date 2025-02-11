Омичи стали меньше судиться по мелочам

Стали известны итоги деятельности мировых судей региона за прошлый год. Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, за это время они рассмотрели более полумиллиона дел, что практически соответствует цифре 2023 года.
Однако есть одна деталь — омичи стали реже судится по мелочам, количество рассмотренных гражданских и уголовных дел, подсудных мировым судьям, значительно снизилось. Так, гражданские дела сократились на 7%, а уголовные на 9%.
Зато количество административных дел, то есть считай претензий к омичам со стороны надзорных органов, значительно увеличилось — аж плюс 882% к 2023 году или 32 314 дел в абсолютных цифрах. Как отметили в пресс-службе, выросло количество дел о взыскании налогов и сборов, обязательных платежей и денежных санкций.