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Омичи стали меньше судиться по мелочам

Мировые судьи Омской области подвели итоги работы за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны итоги деятельности мировых судей региона за прошлый год. Как сообщили в пресс-службе судов Омской области, за это время они рассмотрели более полумиллиона дел, что практически соответствует цифре 2023 года.

Однако есть одна деталь — омичи стали реже судится по мелочам, количество рассмотренных гражданских и уголовных дел, подсудных мировым судьям, значительно снизилось. Так, гражданские дела сократились на 7%, а уголовные на 9%.

Зато количество административных дел, то есть считай претензий к омичам со стороны надзорных органов, значительно увеличилось — аж плюс 882% к 2023 году или 32 314 дел в абсолютных цифрах. Как отметили в пресс-службе, выросло количество дел о взыскании налогов и сборов, обязательных платежей и денежных санкций.