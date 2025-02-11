Омичи стали меньше судиться по мелочам

Зато количество административных дел, то есть считай претензий к омичам со стороны надзорных органов, значительно увеличилось — аж плюс 882% к 2023 году или 32 314 дел в абсолютных цифрах. Как отметили в пресс-службе, выросло количество дел о взыскании налогов и сборов, обязательных платежей и денежных санкций.