Уникальную операцию выполнили врачи детской больницы в Приморье

Как сообщает пресс-служба Минздрава Приморья, серьезное реконструктивное вмешательство на гортани и трахее, которое считается высшим мастерством в оториноларингологии, выполнила команда эндоскопического отделения краевой детской клинической больницы № 1 под руководством заведующего отделением эндоскопии Алексея Ткачука. Операция длилась несколько часов.
«Малыш уже находился под наблюдением в нашем лор-отделении, потому что с рождения у него установлена специальная трубка в трахею — трахеостома для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких. Операция прошла хорошо. Мы выполнили пластику трахеи, расширив ее по всей длине. Это наш первый опыт. Сейчас будем ждать контрольных показателей», — рассказал Алексей Ткачук.
«Ранее практики удаления трахеостомы у детей в Приморье не было. Таких пациентов направляли для оперативного лечения в Москву», — подчеркнули в краевом ведомстве.
Врачи краевой детской больницы № 1 освоили технологию проведения этой уникальной операции. Теперь малыши с подобным диагнозом получат высококвалифицированную помощь.