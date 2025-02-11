Уникальную операцию выполнили врачи детской больницы в Приморье

«Малыш уже находился под наблюдением в нашем лор-отделении, потому что с рождения у него установлена специальная трубка в трахею — трахеостома для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких. Операция прошла хорошо. Мы выполнили пластику трахеи, расширив ее по всей длине. Это наш первый опыт. Сейчас будем ждать контрольных показателей», — рассказал Алексей Ткачук.