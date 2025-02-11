Тверской суд Москвы разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом

По словам юриста, на данный момент единственным ограничением для Портнягина остается запрет на покидание дома в ночное время. Изначально суд в апреле отправил блогера под домашний арест до 10 июня, лишив доступа к интернету и средствам связи. Позже мера пресечения была смягчена, заменившись на запрет определённых действий. На прошлой неделе суд продлил эти ограничения, не уточнив их характер.