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Тверской суд Москвы разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом

Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня.

Источник: Аргументы и факты

Тверской суд Москвы разрешил блогеру Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации преступных доходов, пользоваться интернетом.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.

По словам юриста, на данный момент единственным ограничением для Портнягина остается запрет на покидание дома в ночное время. Изначально суд в апреле отправил блогера под домашний арест до 10 июня, лишив доступа к интернету и средствам связи. Позже мера пресечения была смягчена, заменившись на запрет определённых действий. На прошлой неделе суд продлил эти ограничения, не уточнив их характер.

Ранее блогеру Дмитрию Портнягину удалось оспорить в суде задолженность по налогам в размере 40,6 млн рублей.