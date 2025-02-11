Как выяснилось, ледяные элементы стали отделяться от общей композиции, теряя целостность, появились микротрещины. Виной тому резкие перепады температур и теплый январь. Было принято решение демонтировать городок. Кроме того, в ближайшее время в сквере уберут новогоднюю ёлку, рассказывают в районной администрации.
В красноярском сквере Серебряный сносят ледовый городок
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере Серебряный к новому году установили четыре ледяные скульптуры и три горки. Накануне их состояние оценили подрядчик и специалисты администрации Октябрьского района.