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В красноярском сквере Серебряный сносят ледовый городок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере Серебряный к новому году установили четыре ледяные скульптуры и три горки. Накануне их состояние оценили подрядчик и специалисты администрации Октябрьского района.

Источник: Соцсети

Как выяснилось, ледяные элементы стали отделяться от общей композиции, теряя целостность, появились микротрещины. Виной тому резкие перепады температур и теплый январь. Было принято решение демонтировать городок. Кроме того, в ближайшее время в сквере уберут новогоднюю ёлку, рассказывают в районной администрации.