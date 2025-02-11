Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Сокол» обыграл «Югру» в овертайме

«Сокол» обыгрывает «Югру» в овертайме благодаря шайбе Юрия Кожухова.

10 февраля красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:0.

Все решилось в овертайме, когда Юрий Кожухов сумел пустить снаряд по недосягаемой для кипера траектории.

— Поговорили с ребятами о том, что для нас не должно быть авторитетов на льду. Я считаю, что команда провела один из самых лучших матчей по самоотдаче, желанию, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».

Уже 12 февраля сибиряки сыграют против курганского «Зауралья».

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб «Енисей» прервал четырехматчевую серию из поражений.

здоровье