Красноярский ХК «Сокол» обыграл «Югру» в овертайме

10 февраля красноярский «Сокол» на домашнем льду «Платинум Арены» обыграл «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершилась со счетом 1:0.
Все решилось в овертайме, когда Юрий Кожухов сумел пустить снаряд по недосягаемой для кипера траектории.
— Поговорили с ребятами о том, что для нас не должно быть авторитетов на льду. Я считаю, что команда провела один из самых лучших матчей по самоотдаче, желанию, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер «Сокола».
Уже 12 февраля сибиряки сыграют против курганского «Зауралья».
Ранее мы писали, что баскетбольный клуб «Енисей» прервал четырехматчевую серию из поражений.