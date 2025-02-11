Слабослышащим людям предоставляют услуги по сурдопереводу в Иркутской области

В Приангарье в прошлом 2024 году 469 человек получили услуги по сурдопереводу. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, на эти цели выделили более девяти миллионов рублей.
Перевод русского жестового языка для слабослышащих и глухих людей предоставляются в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Воспользоваться услугой могут как взрослые, так и дети.
— В течение года с даты подачи заявления за счет средств Отделения человек может воспользоваться услугами перевода русского жестового языка в объеме до 84 часов. Неиспользованные часы перевода деньгами не компенсируются, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Чтобы получить помощь сурдопереводчика, нужно подать заявление на госуслугах, либо в клиентской службе Отделения СФР или в офисах МФЦ. Затем заявителя ставят на учет и выдают направление в уполномоченную организацию в течение пяти рабочих дней.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мемориальную доску открыли бойцу СВО Игорю Новоселову в Иркутске.