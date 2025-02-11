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Жительница Сибири отсудила трёхкратную стоимость развалившихся ботинок

Женщина заказала зимние ботинки на одном из популярных маркетплейсов, но радость от покупки была недолгой — через два дня один из ботинок развалился.

Источник: Freepik

Жительница Енисейска Красноярского края отсудила у продавца трёхкратную стоимость развалившихся ботинок. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Женщина заказала зимние ботинки за 3350 рублей на одном из популярных маркетплейсов. Однако радость от покупки была недолгой — через два дня носки у одного ботинка полностью провалилась подошва, появились дырки насквозь.

«Кроме того, заявленный в описании материал, из которого была изготовлена обувь, на самом деле оказался кожзаменителем, а не композитной кожей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

При переписке в чате продавец согласился вернуть женщине деньги за бракованный товар. Однако не сделал этого в течение трёх месяцев.

Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор, а после в суд. В итоге судья взыскал с продавца почти 13 тысяч рублей: стоимость ботинок — 3350 рублей, неустойку — 1608 рублей, моральный вред — 2000 рублей, штраф — 3479 рублей, иные расходы — 2500 рублей.