Ледовую переправу открыли на реке Иркут в Шелеховском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в настоящее время в Приангарье действует шесть областных и 40 муниципальных ледовых переправ. 23 из них открыты по плану: по три в Братском, Бодайбинском, Катангском районах, по две — в Нижнеудинском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском районах, по одной — в Балаганском, Усольском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Усть-Илимском районах. Еще 23 переправы — внеплановые: семь — в Катангском, по шесть — в Киренском и Тайшетском районах, две — в Нижнеилимском районе, по одной — в Чунском и Качугском районах.