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В Омске не стало уважаемого сердечно-сосудистого хирурга

В минувший понедельник, 10 февраля 2025 года, сразу несколько представителей медицинского сообщества региона сообщили об утрате опытного коллеги Григория Ивановича Ситникова, которого называют в том числе основоположником рентгенохирургической службы региона. Он скончался в возрасте 70 лет.

Источник: Reuters

Стаж работы Григория Ситникова в медицине составил без малого полвека. На протяжении ряда лет он возглавлял отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. Также авторитет заслуженного врача Российской Федерации может подтвердить факт приглашения в качестве преподавателя Омского государственного медицинского университета.

«Его профессиональный путь является примером молодым специалистам, свидетельствует о высоком трудолюбии, врачебном таланте, больших организаторских способностях, блестящей эрудиции. Все эти качества снискали Григорию Ивановичу заслуженный авторитет и уважение коллег, признательность и благодарность пациентов. Десятки тысяч спасенных жизней по праву подтверждают звание заслуженного врача России!» — подчеркивали коллеги Ситникова в день его рождения.

Информация о прощании с сердечно-сосудистым хирургом не обнародуется.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Григория Ивановича Ситникова.