В Омске не стало уважаемого сердечно-сосудистого хирурга

В минувший понедельник, 10 февраля 2025 года, сразу несколько представителей медицинского сообщества региона сообщили об утрате опытного коллеги Григория Ивановича Ситникова, которого называют в том числе основоположником рентгенохирургической службы региона. Он скончался в возрасте 70 лет.