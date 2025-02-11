В Омске не стало уважаемого сердечно-сосудистого хирурга

Стаж работы Григория Ситникова в медицине составил без малого полвека. На протяжении ряда лет он возглавлял отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. Также авторитет заслуженного врача Российской Федерации может подтвердить факт приглашения в качестве преподавателя Омского государственного медицинского университета.
«Его профессиональный путь является примером молодым специалистам, свидетельствует о высоком трудолюбии, врачебном таланте, больших организаторских способностях, блестящей эрудиции. Все эти качества снискали Григорию Ивановичу заслуженный авторитет и уважение коллег, признательность и благодарность пациентов. Десятки тысяч спасенных жизней по праву подтверждают звание заслуженного врача России!» — подчеркивали коллеги Ситникова в день его рождения.
Информация о прощании с сердечно-сосудистым хирургом не обнародуется.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Григория Ивановича Ситникова.