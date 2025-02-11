С улиц Омска начнут эвакуировать автомобили с признаками бесхозности

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении «СуперОмска», чтобы считаться бесхозяйным, автомобиль должен будет отвечать ряду условий:
— отсутствие государственных регистрационных знаков и (или) VIN-номера на передней панели транспортного средства;
— отсутствие кузовных деталей, стекол, колес, иных узлов, агрегатов и элементов;
— наличие неисправности замков дверей, позволяющей получить беспрепятственный доступ в салон;
— наличие сквозной коррозии элементов кузова более 10 см²;
— использование в качестве места складирования мусора и металлолома;
— загромождающие проезды, дворы либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, в непосредственной близости от жилых домов, гостевых карманах, на контейнерных и бункерных площадках, на городских коммуникациях.
Предполагается, что при выявлении автомобиля с такими признаками администрация округа, где он оставлен, должна организовать обследование автомобиля, поиск собственника, а также опубликовать в интернете объявление о планах на перемещение машины. Спустя 10 дней транспорт отправят на охраняемую стоянку омского УДХБ. Чтобы вернуть авто, омичу нужно будет подтвердить право собственности и оплатить расходы на перемещение. Если же собственник в течение полугода не обратится за автомобилем, будет запущен процесс по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйный автомобиль.
Документ рассмотрят в среду, 12 февраля 2025 года.