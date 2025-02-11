С улиц Омска начнут эвакуировать автомобили с признаками бесхозности

Предполагается, что при выявлении автомобиля с такими признаками администрация округа, где он оставлен, должна организовать обследование автомобиля, поиск собственника, а также опубликовать в интернете объявление о планах на перемещение машины. Спустя 10 дней транспорт отправят на охраняемую стоянку омского УДХБ. Чтобы вернуть авто, омичу нужно будет подтвердить право собственности и оплатить расходы на перемещение. Если же собственник в течение полугода не обратится за автомобилем, будет запущен процесс по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйный автомобиль.