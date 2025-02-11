Иллюстратор журнала «Сибирячок» умерла в Иркутске

Художник, дизайнер и иллюстратор «Сибирячка» Анастасия Ченских умерла в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в редакции журнала, прощание с женщиной состоится 11 февраля 2025.
Анастасия Ченских окончила Иркутское художественное училище, затем получила еще одно образование на кафедре монументально-декоративного искусства. Работала в традиционной технике, часто рисовала акварелью и цветными карандашами.
Не так давно освоила графические программы, которые помогали создавать яркие иллюстрации. Семь лет Анастасия работала художественным редактором журнала, позже сменила работу, но продолжила рисовать для детей. Долгое время преподавала в колледже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что слабослышащим людям предоставляют услуги по сурдопереводу в Иркутской области.