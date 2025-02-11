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В Башкирии ночные морозы будут сменяться плюсовой температурой

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Туман, изморозь и скачки температур ждут жителей Башкирии в ближайшие дни. По словам республиканских синоптиков, сегодня, 11 февраля, после ночных 23-градусных морозов столбики термометров днем покажут −2,-7°, в горных районах ожидается до +3°.

Завтра, 12 февраля, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем ожидается максимум −2,-7°.

Начнет характер погоды меняться в среду, 13 февраля. На Башкирию обрушатся порывистый ветер и снег.

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