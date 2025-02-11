Бастрыкина возмутило поведение челябинских чиновников: их проверят на халатность

Ведомство обратило внимание на историю Народного фронта о том, что местными властями не принимаются меры к расселению аварийного дома. Отмечается, что люди вынуждены самостоятельно решать коммунальные вопросы, поскольку остались без управляющей организации.
По данному факту местными следователями организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ (халатность).
Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее общественники рассказали о доме с падающими полами и потолками. «Здесь полы гнутся под ногами, а из квартир видно небо. До расселения еще 12 лет. (…) В администрацию Челябинска обращались, но там на просьбы сократить срок ожидания расселения не реагируют. Предлагают съехать в общежитие в качестве маневренного фонда, только там на каждого жильца выделят не больше 6 “квадратов”. Жильцы обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию Челябинска. Дому нужно назначить управляющую компанию на срок до расселения, а также ускорить само расселение», — говорят в НФ.