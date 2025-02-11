Бастрыкина возмутило поведение челябинских чиновников: их проверят на халатность

Ранее общественники рассказали о доме с падающими полами и потолками. «Здесь полы гнутся под ногами, а из квартир видно небо. До расселения еще 12 лет. (…) В администрацию Челябинска обращались, но там на просьбы сократить срок ожидания расселения не реагируют. Предлагают съехать в общежитие в качестве маневренного фонда, только там на каждого жильца выделят не больше 6 “квадратов”. Жильцы обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным. Народный фронт обратился в Следственный комитет, прокуратуру и администрацию Челябинска. Дому нужно назначить управляющую компанию на срок до расселения, а также ускорить само расселение», — говорят в НФ.