В Омске учителя будут проходить серьёзный отбор для работы в супер-школе

Омск стал одним из 12-ти регионов страны, где в скором времени появятся флагманские школы. Три из них будут построены уже к 2027 году. Первая в Сибири — в Омске.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Москве состоялся Координационный совет правительства России по созданию передовых школ. В нём принял участие губернатор Виталий Хоценко.
Уже известно, что в Омске будут обучаться одаренные дети с 7-го по 11-й класс со всего Сибирского округа. Выпускники будут трудоустроены в ведущие компании страны и будут развивать отечественные науку и экономику.
Труд педагогов в такой школе будет высоко оплачиваться, а сами учителя будут проходить ежегодную проверку квалификации.
Флагманские школы будут распространять лучшие педагогические практики и станут методическими центрами для школ со всей страны.
Ранее мы писали, что строительство омской флагманской школы обсудили во время визита в Омск министра образования страны Сергея Кравцова.