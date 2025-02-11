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В Омске учителя будут проходить серьёзный отбор для работы в супер-школе

Координационный совет правительства России по созданию передовых школ состоялся в Москве.

Источник: Freepik

Омск стал одним из 12-ти регионов страны, где в скором времени появятся флагманские школы. Три из них будут построены уже к 2027 году. Первая в Сибири — в Омске.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Москве состоялся Координационный совет правительства России по созданию передовых школ. В нём принял участие губернатор Виталий Хоценко.

Уже известно, что в Омске будут обучаться одаренные дети с 7-го по 11-й класс со всего Сибирского округа. Выпускники будут трудоустроены в ведущие компании страны и будут развивать отечественные науку и экономику.

Труд педагогов в такой школе будет высоко оплачиваться, а сами учителя будут проходить ежегодную проверку квалификации.

Флагманские школы будут распространять лучшие педагогические практики и станут методическими центрами для школ со всей страны.

Ранее мы писали, что строительство омской флагманской школы обсудили во время визита в Омск министра образования страны Сергея Кравцова.

образование