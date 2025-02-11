Запланированный в Омске концерт Shamanа перенесли на целый год

В Омске на целый год перенесли ранее запланированный на 21 февраля концерт Shamanа. При этом все билеты на него практически уже раскуплены. Об отмене, а точнее переносе концерта сообщил сам исполнитель в своем телеграм-канале, посчитав причину уважительной.
«Она связана с моим участием во Втором Всероссийском музыкально-патриотическом фестивале “Своих не бросаем” в Южно-Сахалинске. Прошу прощения за все возможные неудобства, но я уверен, что концерт будет еще ярче, чем мы планировали изначально», — написал он.
Вот только концерт в Омске теперь будет перенесен на целый год. Новая дата его проведения — 6 февраля 2026-го. Более близкого к реальности числа в плотном гастрольном графике артиста, видимо, не нашлось. Место проведения концерта останется прежним — «G-Drive Арена», все ранее купленные билеты будут действительны. По всем остальным вопросам Shaman посоветовал обращаться к организаторам.