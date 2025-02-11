Запланированный в Омске концерт Shamanа перенесли на целый год

Вот только концерт в Омске теперь будет перенесен на целый год. Новая дата его проведения — 6 февраля 2026-го. Более близкого к реальности числа в плотном гастрольном графике артиста, видимо, не нашлось. Место проведения концерта останется прежним — «G-Drive Арена», все ранее купленные билеты будут действительны. По всем остальным вопросам Shaman посоветовал обращаться к организаторам.