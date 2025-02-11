Якупов высказался о продлении контракта с «Авангардом»

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов в интервью «Чемпионату» поделился своим мнением о подписании нового контракта с клубом. Якупов перебрался в «Авангард» из «Куньлуня» в ноябре, а в начале февраля продлил своё соглашение с клубом на два года.
На вопрос о том, почему он принял решение подписать новый контракт, не дожидаясь плей-офф, Якупов рассказал, что клуб предложил ему новый контракт ещё перед Новым годом.
«Я долго не думал, не колебался, там буквально надо было несколько деталей обсудить. Я никуда не хотел уходить, не хотел долго ждать. Для меня не было принципиально выходить на рынок свободных агентов, потому что меня всё устраивало в “Авангарде”», — отметил нападающий.
Что касается его комфорта в Омске, Якупов отметил множество факторов, которые ему нравятся: сам клуб, организация, люди, переезды, экипировка, питание и быт. Он также подчеркнул работу тренерского штаба, который действительно разбирается в хоккее.