Якупов высказался о продлении контракта с «Авангардом»

«Я долго не думал, не колебался, там буквально надо было несколько деталей обсудить. Я никуда не хотел уходить, не хотел долго ждать. Для меня не было принципиально выходить на рынок свободных агентов, потому что меня всё устраивало в “Авангарде”», — отметил нападающий.