68 нарушений нашли в магазинах-дискаунтерах в Иркутской области

В Приангарье проверили магазины-дискаунтеры. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, специалисты организовали 27 выездных обследований и 26 наблюдений за соблюдением обязательных требований. В итоги выявили 68 нарушений.
Оказалось, что 20 точек уже не работают. Информацию по ним направили в службу ветеринарии, чтобы их исключили из реестра хозяйствующих субъектов. Также особое внимание уделялось соблюдению правил хранения и реализации продуктов.
— В шести магазинах, которые находятся в Черемхово, Свирске, Хомутово, Иркутске, Шелехове и в Ангарске нашли мясную продукцию без необходимой маркировки и сопроводительных документов. Помимо этого некоторые из дискаунтеров продавали продукты с истекшим сроком годности, в Ангарске на суповых наборах не была указана дата изготовления, — отметили в пресс-службе Управления.
Россельхознадзор объявил предостережения, магазины должны устранить нарушения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что комнаты матери и ребенка открыли в двух вузах Иркутска.