68 нарушений нашли в магазинах-дискаунтерах в Иркутской области

— В шести магазинах, которые находятся в Черемхово, Свирске, Хомутово, Иркутске, Шелехове и в Ангарске нашли мясную продукцию без необходимой маркировки и сопроводительных документов. Помимо этого некоторые из дискаунтеров продавали продукты с истекшим сроком годности, в Ангарске на суповых наборах не была указана дата изготовления, — отметили в пресс-службе Управления.