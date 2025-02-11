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Десять авиарейсов не могут долететь до Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 февраля, ФедералПресс. Утром 11 февраля до Новосибирска не смогли долететь десять авиарейсов. Об этом сообщает информационное онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Freepik

Почти на четыре часа задерживается прилет самолета из столицы Приангарья и на три часа — из Магадана.

Однако большинство самолетов не могут долететь с Дальнего Востока: из Благовещенска, Хабаровска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Не исключено, что причиной задержки стала разыгравшаяся там непогода. По данным синоптиков, в эти дни в регионе будет преобладать антициклон.

Кроме того, позже положенного по расписанию прилетят самолеты из Якутска, Читы и Екатеринбурга.

Напомним, чего требовать от авиакомпании в случае задержки рейса и какую компенсацию можно получить.