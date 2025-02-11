Десять авиарейсов не могут долететь до Новосибирска

Почти на четыре часа задерживается прилет самолета из столицы Приангарья и на три часа — из Магадана.
Однако большинство самолетов не могут долететь с Дальнего Востока: из Благовещенска, Хабаровска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Не исключено, что причиной задержки стала разыгравшаяся там непогода. По данным синоптиков, в эти дни в регионе будет преобладать антициклон.
Кроме того, позже положенного по расписанию прилетят самолеты из Якутска, Читы и Екатеринбурга.
Напомним, чего требовать от авиакомпании в случае задержки рейса и какую компенсацию можно получить.