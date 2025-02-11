Десять авиарейсов не могут долететь до Новосибирска

Однако большинство самолетов не могут долететь с Дальнего Востока: из Благовещенска, Хабаровска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Не исключено, что причиной задержки стала разыгравшаяся там непогода. По данным синоптиков, в эти дни в регионе будет преобладать антициклон.