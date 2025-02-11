Мороженое из сомнительного сырья обнаружено в Хабаровском крае

Как выяснилось, мороженое было изготовлено из сырья, поставленного фантомным предприятием — ООО «Приоритет». Это предприятие не имеет подтвержденной информации о своей деятельности и происхождении продукции. В связи с этим Управление Россельхознадзора решило вмешаться в ситуацию.