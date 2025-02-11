Мороженое из сомнительного сырья обнаружено в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Россельхознадзор пресек оборот фальсифицированного мороженого, произведенного тольяттинским ООО «Фитнес Фуд», сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Продукция, изготовленная из сырья сомнительного происхождения, оказалась на рынке региона, что стало причиной вмешательства органов контроля.
Как выяснилось, мороженое было изготовлено из сырья, поставленного фантомным предприятием — ООО «Приоритет». Это предприятие не имеет подтвержденной информации о своей деятельности и происхождении продукции. В связи с этим Управление Россельхознадзора решило вмешаться в ситуацию.
На основании выявленных фактов предприятию «Глобо Групп», ответственному за распространение продукции, было объявлено предостережение. Компания получила уведомление, что остатки фальсифицированной продукции должны быть немедленно изъяты с полок.