В Новосибирске запустят троллейбус до Пашино

Сейчас в Новосибирске 258 новых троллейбусов, 72 модернизированных трамвая и 210 автобусов. Доля муниципального транспорта в перевозках с 2022 по 2024 год выросла с 35% до 55%, а объём перевозок увеличился с 67 до 111 миллионов человек в год.