В Уфе обустроят парк имени Ленина и территорию у дома Поликарпова

Также в 2025 году благоустроят территорию около дома купцов братьев Поликарповых на Коммунистической улице, 34, где сейчас идет масштабный ремонт. Рядом с объектом культурного наследия появится новый сквер. А в самом историческом здании после завершения реконструкции расположится дом Союза писателей Башкирии, который планируют открыть на фестивале «Китап-байрам».