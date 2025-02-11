В Уфе обустроят парк имени Ленина и территорию у дома Поликарпова

Об этом сообщили на очередном тематическом совещании в формате «Час городской среды».
— Кроме того, в планах — обновить парк Победы в Октябрьском, площадки около старого пруда в Кумертау, территорию микрорайона Сарматы в Сибае, сквер Первопроходцев в Межгорье и аллею по проспекту Ленина в Ишимбае, — сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.
Между тем с наступившего года благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» будут финансировать по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В связи с большим объёмом запланированных работ часть объектов завершат в 2026 году.
— Дополнительно в 2025 году благоустроят 70 территорий населённых пунктов по инициативному бюджетированию, проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия» и других программ, — добавили в пресс-службе главы Башкирии. — Таким образом общее число обновляемых в этом году пространств — 164 объекта.
Также в 2025 году благоустроят территорию около дома купцов братьев Поликарповых на Коммунистической улице, 34, где сейчас идет масштабный ремонт. Рядом с объектом культурного наследия появится новый сквер. А в самом историческом здании после завершения реконструкции расположится дом Союза писателей Башкирии, который планируют открыть на фестивале «Китап-байрам».