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Глава Перми предложил пермякам поучаствовать в спринте «Елки. Пермский период»

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 1 марта пройдет традиционный лыжный спринт «Елки. Пермский период». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

В прошлом году в соревнованиях участвовали спортсмены из 16 муниципалитетов Пермского края. По итогам спринта каждый финишировавший участник получит в подарок сувенирную медаль. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе — кубки и дипломы.

В лыжне могут принять участие спортсмены организаций и учреждений Пермского края, города Перми и индивидуальные пермяки. Минимальный возраст участников — от десяти лет.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 27 февраля. Более подробная информация о предстоящем спринте дана на сайте.