Глава Перми предложил пермякам поучаствовать в спринте «Елки. Пермский период»

В прошлом году в соревнованиях участвовали спортсмены из 16 муниципалитетов Пермского края. По итогам спринта каждый финишировавший участник получит в подарок сувенирную медаль. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе — кубки и дипломы.