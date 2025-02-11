Глава Перми предложил пермякам поучаствовать в спринте «Елки. Пермский период»

В Перми 1 марта пройдет традиционный лыжный спринт «Елки. Пермский период». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
В прошлом году в соревнованиях участвовали спортсмены из 16 муниципалитетов Пермского края. По итогам спринта каждый финишировавший участник получит в подарок сувенирную медаль. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе — кубки и дипломы.
В лыжне могут принять участие спортсмены организаций и учреждений Пермского края, города Перми и индивидуальные пермяки. Минимальный возраст участников — от десяти лет.
Зарегистрироваться на мероприятие можно до 27 февраля. Более подробная информация о предстоящем спринте дана на сайте.