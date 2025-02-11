В Уфе меняется схема движения популярного автобусного маршрута

С 17 февраля на этом маршруте будут следующие остановки, в прямом направлении: улица имени В. Харламова, ул. Рябиновая, ул. Нижняя Покровская, СНТ «Родничок», ул. Советская, Большой переулок, ОП «Каравай», Мечеть Иман Нуры, Сельсовет, Мечеть Иман Нуры, Ночной магазин, 1-й поворот, СНТ «Нива», ул. имени Полковника Меликова, ул. Летчиков, Михайловский поворот, ул. Шмидта, Рынок «Зареченский», Школа № 46, Речное училище, ул. Пожарского, ул. Ахметова, ЖК «Новалэнд», ГК «Камышлинский», Центр спортивной подготовки по фехтованию, Сады «Радуга», Рынок «Народный», Автодром, ул. Речная, Автовокзал «Южный» г. Уфа, ул. имени Города Галле, Фирма «Мир», БГАУ, Дом печати, ТК «Центральный»;