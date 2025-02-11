За два дня в Свердловской области выявили почти 100 нетрезвых водителей

При этом 192 из них привели к отстранению водителей от управления автотранспортом.
Особенно тяжелая ситуация наблюдается в части вождения в состоянии алкогольного опьянения — 95 случаев за выходные, а также — с управлением авто без водительских прав — 97 случаев.
К примеру, в городе Сухой Лог экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2112, который явно пытался скрыться от патруля. В ходе погони 20-летний житель Рефтинского потеряв контроль над машиной, съехал в кювет и застрял в снегу.
При проверке выяснилось, что водительские права у него отсутствует, а от прохождения медосвидетельствования он отказался. Таким образом, к уже совершенным нарушениям добавилось игнорирование требований полицейских об остановке. Суд приговорил юношу к 10 суткам административного ареста, а автомобиль поместил на спецстоянку.
Как отмечают в Госавтоинспекции, подобные рейды проводятся регулярно для поддержания порядка и безопасности на дорогах региона — они могут возобновиться в любой момент.