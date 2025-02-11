За два дня в Свердловской области выявили почти 100 нетрезвых водителей

При проверке выяснилось, что водительские права у него отсутствует, а от прохождения медосвидетельствования он отказался. Таким образом, к уже совершенным нарушениям добавилось игнорирование требований полицейских об остановке. Суд приговорил юношу к 10 суткам административного ареста, а автомобиль поместил на спецстоянку.