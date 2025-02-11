Скончался первый президент федерации каратэ Новосибирской области

Помимо спортивных достижений, Николай Филлипович был автором более десяти сборников рассказов и более 80 публикаций в новосибирских газетах. Он был награжден множеством государственных, правительственных, ведомственных, церковных и общественных знаков и медалей, в том числе медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».