Скончался первый президент федерации каратэ Новосибирской области

На 78-м году жизни скончался заслуженный наставник боевых искусств России, первый президент федерации каратэ Новосибирской области Николай Филлипович Козлов, об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба «Динамэкс».
Николай Филлипович Козлов родился 2 мая 1947 года. Он был отличником милиции СССР, отличником физической культуры и спорта России, академиком Европейской академии естественных наук, профессором и почетным жителем Ленинского района Новосибирска.
Являясь первым президентом федерации каратэ Новосибирской области, Николай Филлипович на протяжении всей своей трудовой деятельности оказывал поддержку развитию этого вида спорта, принимал активное участие в организации и проведении крупных спортивных мероприятий. Он также входил в состав организационного комитета Международных соревнований «Кубок Маршала Покрышкина».
Помимо спортивных достижений, Николай Филлипович был автором более десяти сборников рассказов и более 80 публикаций в новосибирских газетах. Он был награжден множеством государственных, правительственных, ведомственных, церковных и общественных знаков и медалей, в том числе медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».
Прощание с Николаем Филлиповичем Козловым состоится 11 февраля 2025 года по адресу: ул. Немировича-Данченко, 134/3, прощальный зал номер 4, с 14:00 до 15:00.