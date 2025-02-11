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Скончался первый президент федерации каратэ Новосибирской области

Помимо своей деятельности в спорте, Козлов также написал несколько сборников рассказов и более 80 публикаций в новосибирских газетах.

Источник: Reuters

На 78-м году жизни скончался заслуженный наставник боевых искусств России, первый президент федерации каратэ Новосибирской области Николай Филлипович Козлов, об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба «Динамэкс».

Николай Филлипович Козлов родился 2 мая 1947 года. Он был отличником милиции СССР, отличником физической культуры и спорта России, академиком Европейской академии естественных наук, профессором и почетным жителем Ленинского района Новосибирска.

Являясь первым президентом федерации каратэ Новосибирской области, Николай Филлипович на протяжении всей своей трудовой деятельности оказывал поддержку развитию этого вида спорта, принимал активное участие в организации и проведении крупных спортивных мероприятий. Он также входил в состав организационного комитета Международных соревнований «Кубок Маршала Покрышкина».

Помимо спортивных достижений, Николай Филлипович был автором более десяти сборников рассказов и более 80 публикаций в новосибирских газетах. Он был награжден множеством государственных, правительственных, ведомственных, церковных и общественных знаков и медалей, в том числе медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Прощание с Николаем Филлиповичем Козловым состоится 11 февраля 2025 года по адресу: ул. Немировича-Данченко, 134/3, прощальный зал номер 4, с 14:00 до 15:00.