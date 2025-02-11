Средняя зарплата жителей Башкирии выросла на 17,6%

В Башкирии размер средней зарплаты превысил 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в Башстате.
По данным аналитиков, данный показатель в период с января по ноябрь минувшего года составил 65 325 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го эта сумма стала больше на 17,6%.
В среднем по России средняя зарплата увеличилась на 17,8% — до 84 241 рубля. Самое высокое жалованье зафиксировали в Чукотском (177 936 рублей), Ямало-Ненецком (159 782 рубля) автономных округах, а также в Москве (151 184 рубля).
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