Больше 800 классов перевели на дистант в Челябинской области

На сегодняшний день в регионе на карантин закрыли лишь четыре школы — две в Аргаяшском районе, одну в Саткинском и ещё одну в Чебаркульском. Ограничения ввели в 137 общеобразовательных учреждениях — в них на дистант отправили 824 класса (больше 8 тысяч детей). Ещё 46 классов поместили на карантин. Таким образом, под ограничения, созданные для снижения темпов распространения болезней, попали порядка 6% всех школьников. Этими данными поделился Антон Туманов, заместитель министра образования и науки области.