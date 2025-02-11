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Больше 800 классов перевели на дистант в Челябинской области

На Южном Урале наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С 7 февраля, после объявления карантина в больницах, вопрос о его введении поставили многие учебные заведения.

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в регионе на карантин закрыли лишь четыре школы — две в Аргаяшском районе, одну в Саткинском и ещё одну в Чебаркульском. Ограничения ввели в 137 общеобразовательных учреждениях — в них на дистант отправили 824 класса (больше 8 тысяч детей). Ещё 46 классов поместили на карантин. Таким образом, под ограничения, созданные для снижения темпов распространения болезней, попали порядка 6% всех школьников. Этими данными поделился Антон Туманов, заместитель министра образования и науки области.

Всем учебным заведениям региона дано указание усилить профилактику заболеваний. Учителей и школьный персонал просят чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфекцией. В медучреждениях введён карантин по ОРВИ — установлен масочный режим, действуют ограничения на посещение пациентов.

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