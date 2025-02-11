Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель.

Каждый вечер женщина выходила в эфир, чтобы рассказать слушателям сказки, в том числе и собственного сочинения. Тогда главный редактор, заметив талант писателя, отнесла произведения Валентину Распутину. С его одобрения в 1974 году вышла первая книга «Облачный пудель». После по трем ее сказкам даже сняли мультфильмы и поставили детскую оперу «Приключения Синего Фартучка».