Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель

На 83 году жизни умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Еще одна неневосполнимая потеря для Приангарья. Стало известно о том, что умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель. Она также была прозаиком и членом Союза писателей России. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве культуры Иркутской области.

Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель.

Светлана Волкова родилась в 1941 году в Чите, окончила филологический факультет Иркутского госуниверситета. Устроилась на работу старшим редактором на иркутское телевидение, вела цикл передач «Спать пора, малыши».

Каждый вечер женщина выходила в эфир, чтобы рассказать слушателям сказки, в том числе и собственного сочинения. Тогда главный редактор, заметив талант писателя, отнесла произведения Валентину Распутину. С его одобрения в 1974 году вышла первая книга «Облачный пудель». После по трем ее сказкам даже сняли мультфильмы и поставили детскую оперу «Приключения Синего Фартучка».

— Светлана Волкова — один из основателей детского журнала «Сибирячок». Она разрабатывала его рубрики и общее направление, придумала несколько персонажей журнала. Собрала большую коллекцию сказок народов мира, — рассказывают в министерстве культуры.

Писатель награждена знаком «За достижения в культуре», стала лауреатом нескольких премий. Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель, на 83 году жизни. Прощание с ней состоится 14 февраля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что иллюстратор журнала «Сибирячок» умерла в Иркутске.