Еще одна неневосполнимая потеря для Приангарья. Стало известно о том, что умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель. Она также была прозаиком и членом Союза писателей России. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве культуры Иркутской области.
Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель.
Светлана Волкова родилась в 1941 году в Чите, окончила филологический факультет Иркутского госуниверситета. Устроилась на работу старшим редактором на иркутское телевидение, вела цикл передач «Спать пора, малыши».
Каждый вечер женщина выходила в эфир, чтобы рассказать слушателям сказки, в том числе и собственного сочинения. Тогда главный редактор, заметив талант писателя, отнесла произведения Валентину Распутину. С его одобрения в 1974 году вышла первая книга «Облачный пудель». После по трем ее сказкам даже сняли мультфильмы и поставили детскую оперу «Приключения Синего Фартучка».
— Светлана Волкова — один из основателей детского журнала «Сибирячок». Она разрабатывала его рубрики и общее направление, придумала несколько персонажей журнала. Собрала большую коллекцию сказок народов мира, — рассказывают в министерстве культуры.
Писатель награждена знаком «За достижения в культуре», стала лауреатом нескольких премий. Умерла Светлана Волкова, известный в Иркутске детский писатель, на 83 году жизни. Прощание с ней состоится 14 февраля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иллюстратор журнала «Сибирячок» умерла в Иркутске.