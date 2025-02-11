«Зима в Москве»: катки на площадках «Московских сезонов» открыты в любую погоду

Катки на площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Зима в Москве» продолжают работать в любую погоду. Жители и гости столицы могут не переживать из-за похолодания или потепления — благодаря современным технологиям лед остается крепким и устойчивым. Катки оборудованы холодильными установками, которые позволяют поддерживать высокое качество покрытия.
В морозную погоду посетители могут согреться в теплых раздевалках. Там расположены камеры хранения, пункты проката и заточки коньков. В наличии коньки от 27-го до 46-го размера, а для детей есть специальные поддерживающие стойки в виде пингвинов. Родители, сопровождающие малышей, могут воспользоваться удобной и теплой обувью — им выдают валенки.
В столице открыто более 20 площадок с искусственным льдом, которому не страшна оттепель. Самые большие катки расположены в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан. Все они готовы принять посетителей в будни с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00.
В течение дня предусмотрены технические перерывы между сеансами для обслуживания льда и подготовки его к приему гостей с помощью ледозаливочных машин. Современный хладоноситель под слоем залитого покрытия обеспечивает бесперебойную работу катков в плюсовые температуры.
Ледовые площадки открылись 1 декабря и уже успели принять около 400 тысяч человек. Катание организовано по сеансам. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Здесь же можно выбрать удобное время и найти адреса катков. Кроме того, на портале mos.ru доступны билеты на ледовые площадки в парке имени Юрия Лужкова и музее-заповеднике «Коломенское».
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.