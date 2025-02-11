«Зима в Москве»: катки на площадках «Московских сезонов» открыты в любую погоду

Ледовые площадки открылись 1 декабря и уже успели принять около 400 тысяч человек. Катание организовано по сеансам. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Здесь же можно выбрать удобное время и найти адреса катков. Кроме того, на портале mos.ru доступны билеты на ледовые площадки в парке имени Юрия Лужкова и музее-заповеднике «Коломенское».